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Канада выделит Украине $1,5 млрд в год, – Зеленский

Канада вторая после США по объему помощи
 |  Автор: Ольга Опенько
Канада выделит Украине $1,5 млрд в год, – Зеленский
Иллюстративное фото / depositphotos

Канада приняла решение выделить Украине $1,5 млрд. в год и уже $0,5 млрд. страна получила. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. 

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"Деньги – это тоже оружие. Канада сегодня приняла решение выделить $1,5 млрд в год и $0,5 млрд мы уже получили. Это сильная помощь. Канада вторая после США по объему помощи", – сказал он.

Также президент опять отметил поддержку оружием.

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"Нам не хватает тяжелого оружия. Мы все прекрасно знаем, какие государства обладают технической возможностью, в которых царит мир, оружие не применяется, какие государства могут нам это оружие передать", – сказал он.

Ранее мы писали, что Европейские банки потеряли $7 млрд в результате кризиса, вызванного военным вторжением РФ в Украину.

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