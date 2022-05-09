Энергорегулятор перечислит Минобороны 360 миллионов для помощи ВСУ

Остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Минобороны будет направлено на нужды военных

Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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В частности, правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году".

Таким образом, остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн будет направлено:

на развитие,

закупку,

модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил.

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Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.