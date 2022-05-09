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Энергорегулятор перечислит Минобороны 360 миллионов для помощи ВСУ

Остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Минобороны будет направлено на нужды военных
 |  Автор: Ольга Опенько
Энергорегулятор перечислит Минобороны 360 миллионов для помощи ВСУ
Иллюстративное фото/Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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В частности, правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году".

Таким образом, остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн будет направлено:

  • на развитие,
  • закупку,
  • модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил.

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Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.

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