Налоговые сборы в Украине превышают план – Шмыгаль

При этом таможенные поступления пока недостаточны для того, чтобы говорить о выполнении их плана

Налоговые сборы в Украине превышают план. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также: Украинцам не грозит голод из-за войны - Минагрополитики

"Фактически предприятия выполняют тот налоговый план, которого мы ожидали даже до войны. И это – положительный момент в том, как мы прошли и апрель, и как мы сейчас заходим в май", – подчеркнул глава правительства.

При этом таможенные поступления пока недостаточны для того, чтобы говорить о выполнении их плана.

Читайте также: Война в Украине: Зеленский озвучил сумму убытков

"Мы пока не выполняем довоенные поступления по таможне, потому что сознательно отказались от сбора таможенных платежей, НДС. Мы открыли таможню полностью для того, чтобы гуманитарная помощь, оружие, продукты питания – все въезжало в Украину беспрепятственно", – объяснил премьер.

Также премьер-министр отметил, что в первом квартале Украина перевыполнила бюджет, что позволило сбалансировать недовыполнение ею бюджета в марте.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины.