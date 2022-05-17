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В ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ

ЕК просит страны-члены ЕС подготовиться к полномасштабному "шоку поставок"
 |  Автор: Ольга Опенько
В ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Европейская комиссия намерена принять документ, призывающий страны-члены ЕС активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ. Об этом информирует Euroactiv.

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В частности, ЕК просит страны-члены ЕС подготовиться к полномасштабному "шоку поставок".

"И хотя предыдущие меры, принятые осенью, были рассчитаны для разрешения ситуации со стабильно высокими ценами на газ, возможно, стоит рассмотреть другой комплекс мер в случае внезапного масштабного или даже полного прекращения поставок российского газа, что приведет к невыносимо высоким ценам на газ и неадекватным поставок газа", – отмечается в документе.

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Первым из новых мероприятий, предусмотренных в Брюсселе, является прямое вмешательство на рынок с "максимальной регулируемой ценой на природный газ, поставляемый европейским потребителям и компаниям.

Негативные последствия:

  • потеря цены, как важной информации о спросе на газ во время кризиса;
  • снижение закачки в хранилища.

Эксперты также предостерегают от ограничения цен, заявляя, что это приведет к истощению хранилищ и испугает фирмы от заполнения.

Ранее мы писали, что США планирует выделить 11 миллиардов долларов в рамках пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности. 

 

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