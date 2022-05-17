Почта

Восстановление Украины и возмещение ущерба: на Банковой создадут спецгруппу

Задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и ущербом
 |  Автор: Ольга Опенько
Восстановление Украины и возмещение ущерба: на Банковой создадут спецгруппу
Иллюстративное фото / ЕРА

В Украине разработают международно-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного Россией. Об этом написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Читайте также: Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине

В частности, на уровне Офиса президента создадут рабочую группу из представителей правительства, международных юридических советников, дипломатов и экспертов.

В ОП отмечают, что этот путь позволит приблизить привлечение РФ к ответственности и компенсацию убытков.

Читайте также: Война в Украине: Зеленский озвучил сумму убытков

В частности, задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и ущербом.

По его словам, сейчас нужно как можно быстрее определиться с персональным составом этой рабочей группы.

"Это глобальная работа, которую будут осуществлять многие люди. Мы сделаем все для того, чтобы Россия заплатила за все зло, которое делает на территории Украины", – подчеркнул Ермак.

Ранее мы писали, что в Минфине Германии поддерживают конфискацию активов Центрального банка РФ в пользу Украины. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK