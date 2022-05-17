Восстановление Украины и возмещение ущерба: на Банковой создадут спецгруппу

Задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и ущербом

В Украине разработают международно-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного Россией. Об этом написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

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В частности, на уровне Офиса президента создадут рабочую группу из представителей правительства, международных юридических советников, дипломатов и экспертов.

В ОП отмечают, что этот путь позволит приблизить привлечение РФ к ответственности и компенсацию убытков.

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В частности, задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и ущербом.

По его словам, сейчас нужно как можно быстрее определиться с персональным составом этой рабочей группы.

"Это глобальная работа, которую будут осуществлять многие люди. Мы сделаем все для того, чтобы Россия заплатила за все зло, которое делает на территории Украины", – подчеркнул Ермак.

Ранее мы писали, что в Минфине Германии поддерживают конфискацию активов Центрального банка РФ в пользу Украины.