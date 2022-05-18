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Кабмин приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке

Ожидаемые предельные цены при этом на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 гривны за литр
 |  Автор: Ольга Опенько
Кабмин приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине приостановлено государственное регулирование цен на топливо. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона.

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"Мы имели длительную дискуссию с операторами рынка топлива и, по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба, была принята договоренность, чтобы мы, со стороны государства, приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - отметила Свириденко.

Отмечается, что ожидаемые предельные цены будут не выше: 

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  •  на дизельное топливо - 58 грн за литр,
  • на бензин - не выше 52 гривны за литр.

Министр отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.

"Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем принимать к ним санкции", - акцентировала она.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия готова профинансировать строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала вето на введение нефтяного эмбарго против РФ. 

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