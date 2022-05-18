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Кабмин приостанавливает ценовое регулирование на топливном рынке
В Украине приостановлено государственное регулирование цен на топливо. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона.
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"Мы имели длительную дискуссию с операторами рынка топлива и, по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба, была принята договоренность, чтобы мы, со стороны государства, приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - отметила Свириденко.
Отмечается, что ожидаемые предельные цены будут не выше:
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- на дизельное топливо - 58 грн за литр,
- на бензин - не выше 52 гривны за литр.
Министр отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.
"Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем принимать к ним санкции", - акцентировала она.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия готова профинансировать строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала вето на введение нефтяного эмбарго против РФ.