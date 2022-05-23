Аграрии будут выращивать те крупы, которые больше всего нужны в Украине

В Украине ожидаются дефицит и подорожание гречки, пишет ТСН. В частности, цены на крупу могут вырасти до 90 гривен за килограмм.

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Отмечается, что аграрии будут выращивать те крупы, которые больше всего нужны в Украине.

"Сейчас больше спроса на гречку, кукурузу, сою, потому что эти культуры имеют высокий внутренний спрос", - рассказала Елена Костенко, заместитель директора по вопросам селекции института земледелия.

Ситуация с гречкой непростая. Все дело в том, что Украина наполовину зависима от импорта гречки из РФ.

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"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривен", - отметил он.

Ранее мы писали, что в Украине подорожала земляника. В среднем за неделю цены выросли на 30%.