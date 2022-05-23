Почта

Цены на топливо: в Украине начали проверки АЗС

Завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил грозит штрафами
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на топливо: в Украине начали проверки АЗС
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине зафиксирован кризис на рынке топлива. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо, информирует пресс-служба ведомства.

Читайте также: Война в Украине: кто может выехать за границу

Отмечается, что по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива.

Читайте также: Украина из-за войны потеряет часть урожая

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности грозит штрафами и другими мерами административного воздействия.

Ранее мы писали, что Кабинет министров полностью упразднил государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. После упразднения  уже с 19 мая большинство крупных розничных сетей АЗС установили новые ценники на топливо, повысив стоимость бензина и дизтоплива на 10-15 грн за литр.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 35.37 36.90 0.00
Продажа 36.80 38.68 0.00
Все курсы наличных валют...
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.18 0.51
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK