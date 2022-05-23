Цены на топливо: в Украине начали проверки АЗС

Завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил грозит штрафами

В Украине зафиксирован кризис на рынке топлива. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо, информирует пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива.

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"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности грозит штрафами и другими мерами административного воздействия.

Ранее мы писали, что Кабинет министров полностью упразднил государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. После упразднения уже с 19 мая большинство крупных розничных сетей АЗС установили новые ценники на топливо, повысив стоимость бензина и дизтоплива на 10-15 грн за литр.