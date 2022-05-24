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Украину ожидает дефицит соли

"Артемсоль" остановила свою деятельность из-за войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Украину ожидает дефицит соли
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина может остаться без отечественной соли. Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило свою деятельность из-за военных действий. Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Артемсоль" Виктор Юрин в эфире радио.

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"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен", - отметил Юрин.

По его словам, предприятие остановили и всю готовую продукцию вывезли в торговые магазины еще в апреле.

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"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть... Если железная дорога не работает, мы тоже не можем", - подчеркнул глава предприятия.

Таким образом, пока в Украине идут бои отечественную соль придется замещать импортированной.

Кроме того, остановку "Артемсоли" почувствуют на себе и потребители:

  • из Венгрии,
  • Польши,
  • Грузии,
  • Молдовы,
  • Азербайджана,
  • Румынии.

Ранее мы писали, что в Украине ожидаются дефицит и подорожание гречки.

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