Украину ожидает дефицит соли

"Артемсоль" остановила свою деятельность из-за войны

Украина может остаться без отечественной соли. Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило свою деятельность из-за военных действий. Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Артемсоль" Виктор Юрин в эфире радио.

Читайте также: Рынок недвижимости в Украине: как изменились цены из-за войны

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен", - отметил Юрин.

По его словам, предприятие остановили и всю готовую продукцию вывезли в торговые магазины еще в апреле.

Читайте также: Война в Украине: Европейские банки потеряли миллиарды

"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть... Если железная дорога не работает, мы тоже не можем", - подчеркнул глава предприятия.

Таким образом, пока в Украине идут бои отечественную соль придется замещать импортированной.

Кроме того, остановку "Артемсоли" почувствуют на себе и потребители:

из Венгрии,

Польши,

Грузии,

Молдовы,

Азербайджана,

Румынии.

Ранее мы писали, что в Украине ожидаются дефицит и подорожание гречки.