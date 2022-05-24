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Кремлю разрешили тратить средства из резервного фонда Путина

Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета
 |  Автор: Ольга Опенько
Кремлю разрешили тратить средства из резервного фонда Путина
Иллюстративное фото / EPA

Государственная дума РФ приняла закон, разрешающий по решению российского правительства и без внесения поправок в бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, сообщают российские СМИ.

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Так, принятый закон устанавливает, что в 2022 году правительство РФ сможет без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ:

  • на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета,
  • включая замещение государственных заимствований,
  • погашение государственного долга РФ,

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  • предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ,
  • выполнение публичных нормативных обязательств РФ в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета,
  • а также другие цели, определяемые правительством РФ.

Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.

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