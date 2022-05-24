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- ВНО в Украине 2022
Кремлю разрешили тратить средства из резервного фонда Путина
Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета
Государственная дума РФ приняла закон, разрешающий по решению российского правительства и без внесения поправок в бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, сообщают российские СМИ.
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Так, принятый закон устанавливает, что в 2022 году правительство РФ сможет без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ:
- на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета,
- включая замещение государственных заимствований,
- погашение государственного долга РФ,
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- предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ,
- выполнение публичных нормативных обязательств РФ в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета,
- а также другие цели, определяемые правительством РФ.
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