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Задолженность по кредитам на уничтоженное войной имущество будет списана, – законопроект

Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект
 |  Автор: Ольга Опенько
Задолженность по кредитам на уничтоженное войной имущество будет списана, – законопроект
Иллюстративное фото / EPA

В Украине планируют списать задолженность по потребительским кредитам, предоставленным на покупку движимого и недвижимого имущества, уничтоженного войной. В частности, законопроект о списании задолженности будет внесен в Верховную Раду в течение недели. Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

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"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий. В ВР внесем законопроект в течение следующей недели", - написал Гетманцев.

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Он добавил, что "человек не должен выплачивать долг за не существующий объект".

Ранее мы информировали, что после оформления визы на год (в рамках временной защиты), самостоятельно украинцы могут стать на биржу труда или искать работу в Чехии. Также есть возможность открыть карту в банке ČSOB и получить разовую финансовую поддержку 2500 крон.

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