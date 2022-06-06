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В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины

Это случится, если Киев получит оружие определенного образца
 |  Автор: Ольга Опенько
В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины
Иллюстративное фото / EPA

В России назвали условие для ударов по инфраструктуре и госучреждениям Украины. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова.

Отмечается, что удар возможен, если Киев получит оружие определенного образца.

"Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия", - сказал он.

Ранее мы писали, что Кремль пытается продать украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки.

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