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Отопительный сезон в Украине: в Минэнерго готовятся ко всем сценариям

Страна должна быть готова к оперативному реагированию и нестандартным подходам
 |  Автор: Ольга Опенько
Отопительный сезон в Украине: в Минэнерго готовятся ко всем сценариям
Иллюстративное фото / EPA

В следующем отопительном сезоне нужно готовиться ко всем возможным сценариям, учитывая военную угрозу энергосистеме и высокие цены на энергоресурсы в мире. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

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В частности, в Минэнерго отмечают необходимость в актуализации графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей при любых сценариях.

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Также отмечается, что кроме своевременного выполнения ремонтной кампании, в Минэнерго должны быть готовы к оперативному реагированию и нестандартным подходам, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины на 1 июня составили $25,1 млрд, уменьшившись в мае на 7% или на $1,84 млрд.

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