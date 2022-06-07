Отопительный сезон в Украине: в Минэнерго готовятся ко всем сценариям

Страна должна быть готова к оперативному реагированию и нестандартным подходам

В следующем отопительном сезоне нужно готовиться ко всем возможным сценариям, учитывая военную угрозу энергосистеме и высокие цены на энергоресурсы в мире. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Читайте также: Задолженность по кредитам на уничтоженное войной имущество будет списана, – законопроект

В частности, в Минэнерго отмечают необходимость в актуализации графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей при любых сценариях.

Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры

Также отмечается, что кроме своевременного выполнения ремонтной кампании, в Минэнерго должны быть готовы к оперативному реагированию и нестандартным подходам, как это было в прошлом отопительном сезоне.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины на 1 июня составили $25,1 млрд, уменьшившись в мае на 7% или на $1,84 млрд.