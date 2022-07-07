Еврокомиссия готовится к передаче российских активов Украине

Активы России и частично активы олигархов должны быть использованы для восстановления Украины

Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июня в Страсбурге во время пресс-конференции.

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Она отметила, что рассмотреть этот вопрос – дело справедливости.

"Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Также дипломат добавила, что должна быть введена система управления, которая будет компетентной, подотчетной, убедительной для всех инициатив, которые получат финансирование и объединят инвестиции с реформами по восстановлению Украины.

Ранее мы писали, что Европарламент призывает власти Украины "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.