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Еврокомиссия готовится к передаче российских активов Украине
Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июня в Страсбурге во время пресс-конференции.
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Она отметила, что рассмотреть этот вопрос – дело справедливости.
"Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", – отметила Урсула фон дер Ляйен.
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Также дипломат добавила, что должна быть введена система управления, которая будет компетентной, подотчетной, убедительной для всех инициатив, которые получат финансирование и объединят инвестиции с реформами по восстановлению Украины.
Ранее мы писали, что Европарламент призывает власти Украины "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.