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США объявили о новой военной помощи Украине: цифры
Это 17 пакет военной помощи администрации Джо Байдена
Администрация президента США объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму до $550 млн. Об этом заявил президент Джо Байден.
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Отмечается , что это уже 17-й пакет военной помощи администрации Джо Байдена, выделяемый президентскими указами из запасов армии США.
В пакет помощи будет входить:
- 75 тыс. снарядов до 155-мм артиллерии;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).
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Также отмечается, что за время президентства Байдена США выделили Украине около 8,8 млрд долларов на безопасность.
Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке.
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