НБУ рекомендовал повысить налоги на импорт

Налоги должны стимулировать ограничение некритического расходования ресурсов

Совет Национального банка Украины (НБУ) одобрил рекомендации правительства, которыми, среди прочего, предлагается ввести дополнительное налогообложение импорта. Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Facebook.

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"Мобилизировать доходы государственного бюджета. Налоги должны стимулировать ограничение некритического расходования ресурсов, необходимых для продолжения обороны Украины. Уместно введение дополнительного налогообложения импорта, учитывая необходимость поддержки конкурентоспособности отечественных производителей и значительный дефицит валюты на рынке", – говорится в рекомендациях.

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Также Кабмину рекомендовано:

приоритизировать расходы госбюджета, сократив некритические и неприоритетные из них,

обеспечить достаточные объемы социальной поддержки доходов уязвимых категорий граждан.

провести оценку эффективности и уменьшить количество и объем налоговых и таможенных льгот,

усилить контроль за трансфертным ценообразованием,

принять меры для обеспечения соответствия торговых кредитов и противодействия невозвращению валютной выручки.

активизировать внутренние рыночные привлечения, в том числе посредством повышения ставок по гривневым ОВГЗ,

ввести индексированные ОВГЗ,

рассмотреть возможность отказа от маркировки отдельных выпусков ОВГЗ как "военных".

Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке.