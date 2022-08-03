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НБУ рекомендовал повысить налоги на импорт

Налоги должны стимулировать ограничение некритического расходования ресурсов
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ рекомендовал повысить налоги на импорт
Иллюстративное фото / depositphotos

Совет Национального банка Украины (НБУ) одобрил рекомендации правительства, которыми, среди прочего, предлагается ввести дополнительное налогообложение импорта. Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Facebook.

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"Мобилизировать доходы государственного бюджета. Налоги должны стимулировать ограничение некритического расходования ресурсов, необходимых для продолжения обороны Украины. Уместно введение дополнительного налогообложения импорта, учитывая необходимость поддержки конкурентоспособности отечественных производителей и значительный дефицит валюты на рынке", – говорится в рекомендациях.

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Также Кабмину рекомендовано:

  • приоритизировать расходы госбюджета, сократив некритические и неприоритетные из них,
  • обеспечить достаточные объемы социальной поддержки доходов уязвимых категорий граждан.
  • провести оценку эффективности и уменьшить количество и объем налоговых и таможенных льгот,
  • усилить контроль за трансфертным ценообразованием,
  • принять меры для обеспечения соответствия торговых кредитов и противодействия невозвращению валютной выручки.
  • активизировать внутренние рыночные привлечения, в том числе посредством повышения ставок по гривневым ОВГЗ,
  • ввести индексированные ОВГЗ,
  • рассмотреть возможность отказа от маркировки отдельных выпусков ОВГЗ как "военных".

Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу на безналичном рынке.

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