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Обменникам запретили выставлять курсы: объяснение НБУ
Спрос и предложение стабилизировалось в безналичном сегменте валютного рынка после повышения фиксированного курса на 25% до 36,6 гривен за доллар. Об этом заявили Ольга Лобайчук, начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ и Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков НБУ.
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"Перманентное повышение курса небанковскими учреждениями в наличном сегменте валютного рынка в течение прошлой недели может свидетельствовать о попытке заработка на панических настроениях населения, которые сами и провоцируют повышением курса иногда по несколько раз в день. Именно поэтому НБУ усиливает надзор за этими учреждениями", - говорится в публикации.
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В НБУ отметили, что запрет для небанковских учреждений демонстрировать курсы валют вне помещений касс является будет способствовать уменьшению спекулятивной составляющей на валютном рынке.
Так, данное решение должно:
- уменьшить влияние психологического фактора на обменный курс,
- привести к уменьшению колебания на рынке,
- способствовать более ответственному участию небанковских финансовых учреждений на валютном рынке.
Ранее мы писали, что НБУ установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.