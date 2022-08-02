Обменникам запретили выставлять курсы: объяснение НБУ

Запрет для небанковских учреждений демонстрировать курсы валют вне помещений касс будет способствовать уменьшению спекуляций

Спрос и предложение стабилизировалось в безналичном сегменте валютного рынка после повышения фиксированного курса на 25% до 36,6 гривен за доллар. Об этом заявили Ольга Лобайчук, начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ и Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков НБУ.

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"Перманентное повышение курса небанковскими учреждениями в наличном сегменте валютного рынка в течение прошлой недели может свидетельствовать о попытке заработка на панических настроениях населения, которые сами и провоцируют повышением курса иногда по несколько раз в день. Именно поэтому НБУ усиливает надзор за этими учреждениями", - говорится в публикации.

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В НБУ отметили, что запрет для небанковских учреждений демонстрировать курсы валют вне помещений касс является будет способствовать уменьшению спекулятивной составляющей на валютном рынке.

Так, данное решение должно:

уменьшить влияние психологического фактора на обменный курс,

привести к уменьшению колебания на рынке,

способствовать более ответственному участию небанковских финансовых учреждений на валютном рынке.

Ранее мы писали, что НБУ установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.