Отопительный сезон в Украине: хватит ли средств на субсидии

По прогнозам правительства, отопительный сезон будет самым холодным за всю историю независимой Украины

В Украине идет седьмой месяц война. По прогнозам правительства, этот отопительный сезон будет самым холодным за всю историю независимой Украины. Об этом во время телемарафона сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Владимир Мороз.

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Отмечается, что в квартирах украинцев зимой должно быть не менее 18 градусов.

Он также рассказал, сколько средств предусмотрено на выплату субсидий в этом отопительном сезоне.

"3,2 млрд в июле месяце добавили к субсидиям. Было 38,4 млрд, а сейчас у нас 41,6 млрд грн, которые будут работать на субсидии наших людей. По состоянию на сегодня субсидии выплачиваются в полном объеме, а в случае необходимости будут найдены еще средства", - отметил Мороз.

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Напомним, 18 августа был подписан Закон Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", предусматривающий введение моратория на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, производство и снабжение тепловой энергии и горячей водой в течение действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Этим законом также установлен механизм компенсации, введенной для теплоснабжающих предприятий относительно задолженности по разнице в тарифах на предоставление коммунальных услуг.

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