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Война в Украине: в Минагрополитики назвали сумму убытков АПК

В общей сложности для возобновления убытков в аграрном секторе понадобится более 30 млрд долларов
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: в Минагрополитики назвали сумму убытков АПК
Иллюстративное фото / EPA

Агрессия России нанесла более 4 миллиардов долларов прямого ущерба украинскому агропромышленному комплексу. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью UkraineWorld.

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Ущерб составляет:

  • более 4 миллиардов долларов - уничтоженные, сожженные и украденные товары;
  • свыше 22 миллиардов долларов потерянного потенциального дохода от нераспределенных запасов продовольствия.

Украина документирует кражи продуктов и товаров, подаваемых людьми, и будет подавать иски против России в международном суде.

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Для восстановления АПК на начальном этапе потребуется около 500 млн. долларов.

В общей сложности для возобновления убытков в аграрном секторе понадобится более 30 млрд долларов.

Сейчас для Украины важно возобновление экспорта для обеспечения продовольственной безопасности в мире и поддержки внутренних валютных резервов, стабильного курса гривны.

"С макрофинансовой точки зрения экспорт поддерживает валютные резервы и обменный курс гривны. С макроэкономической точки зрения, неспособность Украины продавать товары означает падение ВВП, зарплат и спроса среди поставщиков на удобрения, семена и другую продукцию, связанную с сельским хозяйством", – добавил Высоцкий.

Ранее мы писали, что за последнюю неделю заключили 1 477 сделок в пределах рынка земли площадью  2 832 га.

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