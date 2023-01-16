Почта
Язык сайта: Русский | Українська

В Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света

Графики ограничений не работают
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света
Иллюстративное фото / EPA

Сегодня, 16 января, аварийные отключения света действуют в Киеве и четырех областях Украины. Об этом сообщает ДТЭК.

Читайте также: Названа сумма ущерба, который Россия нанесла Украине с начала войны

Ранее составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В частности, экстренные ограничения были введены:

Читайте также: В Киевской области действуют новые графики отключений света: детали

  • в Киеве,
  • в Киевской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой областях.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Киев уже сидел несколько дней без света, поэтому власти города готовы и к худшим сценариям.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
16.01.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.84 42.41 0.00
Продажа 40.62 43.38 0.00
Все курсы наличных валют...
16.01.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 39.54 0.54
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK