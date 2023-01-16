В Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света

Графики ограничений не работают

Сегодня, 16 января, аварийные отключения света действуют в Киеве и четырех областях Украины. Об этом сообщает ДТЭК.

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Ранее составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В частности, экстренные ограничения были введены:

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в Киеве,

в Киевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Донецкой областях.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Киев уже сидел несколько дней без света, поэтому власти города готовы и к худшим сценариям.