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В Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света
Графики ограничений не работают
Сегодня, 16 января, аварийные отключения света действуют в Киеве и четырех областях Украины. Об этом сообщает ДТЭК.
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Ранее составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В частности, экстренные ограничения были введены:
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- в Киеве,
- в Киевской,
- Одесской,
- Днепропетровской,
- Донецкой областях.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Киев уже сидел несколько дней без света, поэтому власти города готовы и к худшим сценариям.
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