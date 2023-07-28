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Возобновления полетов гражданской авиации в Украине: что думают в Воздушных силах
В воздушных силах скептически относятся к возможности возобновления полетов гражданской авиации в Украине во время действия военного положения. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.
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"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите ли, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры?", - отмечает он.
Отмечается, что сегодня все аэродромы, которые есть в Украине, оперативны.
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По мнению Игната, пока идет война, надеяться на возобновление работы гражданской авиации вряд ли можно.
"У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют", – подытожил Игнат.
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