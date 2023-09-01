ООН подготовила новые предложения по "зерновому коридору"

Возобновление Черноморской зерновой инициативы было на первом месте в повестке встречи в Москве

ООН подготовила новый пакет по "зерновой инициативе", учитывая предложения Турции, которые могут стать основой для возрождения Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, пишет TRT Haber.

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"Благодаря интенсивным усилиям и вкладу нашей страны ООН подготовила новый пакет предложений. Мы считаем, что это является основой для возобновления инициативы", – сказал Хакан Фидан.

Отмечается, что возобновление Черноморской зерновой инициативы было на первом месте в повестке встречи в Москве.

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"Оживление Черноморской инициативы было на первом месте в нашей повестке дня. Мы отметили критическую роль инициативы как для глобальной продовольственной безопасности, так и для стабильности Черноморского региона. Я повторил наше убеждение, что возобновление инициативы возобновит стабильность в обеих сферах", - сказал Фидан.

Отмечается, что во время встречи речь шла о ходе войны и усилиях Турции и президента страны по установлению мира.

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