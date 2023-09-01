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В НБУ назвали факторы, тормозящие экономику

Ожидания бизнеса отрицательные
 |  Автор: Ольга Опенько
В НБУ назвали факторы, тормозящие экономику
Иллюстративное фото / Getty Images

Украинский бизнес в августе снова имел негативные ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,3. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Негативное влияние на экономическую активность предприятий имели: 

  • риски безопасности,
  • ограничение экспортной логистики,
  • сокращение объема экспорта продукции,
  • новые разрушения инфраструктурных объектов,
  • повышение цен на топливо,
  • медленное восстановление рынка труда.

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Оценки по занятости сдержаны:

  • увеличения персонала ожидают только предприятия торговли,
  • руководители предприятий строительства не ожидают изменений,
  • респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Ранее мы писали, что беженцам будут платить по 18 тысяч за возвращение в Украину.

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