В НБУ назвали факторы, тормозящие экономику

Ожидания бизнеса отрицательные

Украинский бизнес в августе снова имел негативные ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,3. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

Негативное влияние на экономическую активность предприятий имели:

риски безопасности,

ограничение экспортной логистики,

сокращение объема экспорта продукции,

новые разрушения инфраструктурных объектов,

повышение цен на топливо,

медленное восстановление рынка труда.

Читайте также: МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

Оценки по занятости сдержаны:

увеличения персонала ожидают только предприятия торговли,

руководители предприятий строительства не ожидают изменений,

респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Ранее мы писали, что беженцам будут платить по 18 тысяч за возвращение в Украину.