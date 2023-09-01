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В НБУ назвали факторы, тормозящие экономику
Ожидания бизнеса отрицательные
Украинский бизнес в августе снова имел негативные ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,3. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Негативное влияние на экономическую активность предприятий имели:
- риски безопасности,
- ограничение экспортной логистики,
- сокращение объема экспорта продукции,
- новые разрушения инфраструктурных объектов,
- повышение цен на топливо,
- медленное восстановление рынка труда.
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Оценки по занятости сдержаны:
- увеличения персонала ожидают только предприятия торговли,
- руководители предприятий строительства не ожидают изменений,
- респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников.
Ранее мы писали, что беженцам будут платить по 18 тысяч за возвращение в Украину.
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