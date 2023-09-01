Между Украиной и Польшей нет "похолодания" в отношениях - ОП

Дуда не приехал в Киев на День Независимости из-за загруженности графика

Между Украиной и Польшей нет "похолодания" в отношениях. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда не приехал в Киев на День Независимости из-за загруженности графика, однако он выступил онлайн на Крымской платформе, где поддерживал Украину и необходимость освобождения Крыма.

Также он добавил, что 24 августа Дуда позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с праздником и обсудил будущие контакты.

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"Кстати, здесь нет никакой интриги, у президента Зеленского прекрасные отношения с президентом Дудой, похолодания между нами нет", — подчеркнул Жовква.

Чиновник подчеркнул, что в вопросе конфликта об экспорте украинской агропродукции Украина выступает за недопустимость нарушения европейского права и принципов общего рынка Европейского союза.

Ранее мы писали, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца.