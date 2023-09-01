В список спонсоров войны внесены компании Mars и PepsiCo

Компании продолжают работать в РФ, уплачивая значительные налоги в ее бюджет

Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие продовольственные корпорации – PepsiCo и Mars. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Компании продолжают работать в РФ, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны.

Отмечается, что PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's , Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

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Компания имеет в России 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвёртой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в РФ.

В первый год полномасштабной войны PepsiCo увеличила свои доходы в России до $2,59 млрд.

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Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "российский подарок" взамен предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты. По информации из СМИ, чипсы Lay's компании PepsiCo были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

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Mars также производит пищевые продукты.

Основные торговые марки:

Mars,

Snickers,

Milky Way,

Twix,

Bounty,

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M&M,

Whiskas,

Pedigree,

Uncle Ben's.

Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Компания обещала сократить бизнес на территории РФ после начала полномасштабной агрессии. Однако фабрики продолжают работать в России с увеличением доходов. Выручка ООО "Марс" за 2022 год выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн. Налоги уплачены более чем на $93 млн (или 6,76 млрд руб.).

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