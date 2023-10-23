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Украина получила от ЕС еще один транш: цифры

Всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина получила от ЕС еще один транш: цифры
Иллюстративное фото / Getty Images

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро. Премьер назвал это одним из важнейших факторов, которые помогают Украине быть экономически сильной и устойчивой.

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"Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем на следующий год получить из них 18 млрд евро", - добавил он.

Глава украинского парламента поблагодарил европейских партнеров за непреклонную солидарность с Украиной.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.

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