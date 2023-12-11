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Fitch подтвердило рейтинг Украины "CC"

В прогноз закладывают продолжение войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Fitch подтвердило рейтинг Украины "CC"
Иллюстративное фото / depositphotos

Агентство Fitch в конце прошлой недели подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "CC". Оно прогнозирует, что Украина договорится о реструктуризации коммерческого долга, но война, скорее всего, перейдет в замороженный конфликт.

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Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам сроки истекают в августе 2024 года. Fitch считает, что даже если с кредиторами не удастся договориться о реструктуризации, Украине снова дадут отсрочку.

Агентство улучшило прогноз роста ВВП Украины до 5,1% в 2023 году, за ним последует небольшое замедление – до 3,8% в 2024-м и 4,5% в 2025-м.

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Значительную часть релиза Fitch посвятило оценке военной ситуации.

  • Агентство считает, что у Украины все еще есть определенное стратегическое преимущество, но его будет недостаточно для решительной победы. Поэтому Fitch закладывает в свои прогнозы продолжение полномасштабной войны в течение 2024 года.

Оно не видит возможности мирного урегулирования путем переговоров, поэтому потенциально война может быть весьма продолжительной.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.

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