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В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит

Графики отключений света пока не прогнозируются
 |  Автор: Ольга Опенько
В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит
Иллюстративное фото / depositphotos

Сегодня, 11 декабря, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности. Графики отключений света пока не прогнозируются. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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"В энергосистеме дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого потребления в стране. Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены", - говорится в сообщении.

Сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта. На других блоках теплоэлектростанций продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

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Потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. Это эквивалентно работе по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций, мощностей которых сейчас нет.

В отдельных областях росту потребления способствует и ухудшение погодных условий:

  • сильный ветер и гололедица.

Граждан просят бережно потреблять электроэнергию.

Ранее мы писали, что с наступлением холодов РФ попытается нанести удары по энергосистеме Украины, чтобы оставить жителей без электричества и тепла.

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