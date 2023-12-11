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В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит
Сегодня, 11 декабря, в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности. Графики отключений света пока не прогнозируются. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
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"В энергосистеме дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого потребления в стране. Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены", - говорится в сообщении.
Сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта. На других блоках теплоэлектростанций продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.
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Потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. Это эквивалентно работе по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций, мощностей которых сейчас нет.
В отдельных областях росту потребления способствует и ухудшение погодных условий:
- сильный ветер и гололедица.
Граждан просят бережно потреблять электроэнергию.
Ранее мы писали, что с наступлением холодов РФ попытается нанести удары по энергосистеме Украины, чтобы оставить жителей без электричества и тепла.