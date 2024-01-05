Международные резервы Украины выросли

За 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%

Международные резервы Украины составили 40 507,9 млн долл. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Читайте также: 1% на поддержку военных: Киеврада приняла бюджет столицы

По данным регулятора, за 2023 год международные резервы Украины увеличились на 42%.

На валютные счета правительства в Национальном банке в декабре поступили 5 546,4 млн долл. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 708,2 млн долл.

Читайте также: Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долл

Чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 3 553,0 млн долл., увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года.

Стоимость финансовых инструментов увеличилась на 426,7 млн долл.

Отмечается, что в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд долл.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.