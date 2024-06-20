Отключения света в Украине 20 июня: графики

С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам

Сегодня, 20 июня, графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать с 06:00 до 24:00. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Отмечается, что с 00:00 до 06:00 графики почасовых отключений не действовали. С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будут сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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