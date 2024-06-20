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Рост ВВП Украины замедлился - Минэкономики
Экономика Украины замедлилась из-за ракетных обстрелов и дефицита э/э
В мае 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 3,7% по сравнению с маем предыдущего года, что привело к общему росту ВВП за январь-май 2024 года на уровне 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
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Основные факторы роста ВВП:
- Высокие темпы экспорта: Стабильная работа Украинского морского коридора способствовала росту экспорта.
- Спрос на строительные услуги: Финансирование восстановления инфраструктуры поддерживало высокий спрос в строительном секторе.
Ограничивающие факторы:
- Интенсивность боевых действий: Увеличение интенсивности боевых действий и обстрелов инфраструктурных объектов оказали негативное влияние на экономическую активность.
- Дефицит электроэнергии: Проблемы с энергетической инфраструктурой сдерживали рост экономики.
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Ключевые проблемы и прогнозы:
- Риски безопасности: Высокие риски безопасности и разрушение энергетической инфраструктуры остаются серьезными проблемами.
- Логистические проблемы: Негативные последствия для экономики продолжают оказывать логистические трудности и проблемы на рынке труда, вызванные высокой миграцией.
- Восстановление энергетики: Восстановление энергетической инфраструктуры потребует значительных времени и ресурсов, что может замедлить возобновление производственной активности.
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Прогнозы международных организаций:
- МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и Еврокомиссия: Прогнозируют рост экономики Украины в 2024 году на уровне 3%, что ниже роста на 5,3% в 2023 году.
- НБУ: Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики до 3,0% в 2024 году из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Несмотря на все вызовы, экономика Украины продолжает демонстрировать рост, что обусловлено адаптацией к текущим условиям и усилиями по восстановлению страны.
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