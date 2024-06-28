Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению

Российские войска 12 раз атаковали ракетами Бурштынскую теплоэлектростанцию

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области не подлежит восстановлению после российских ракетных обстрелов. Об этом заявил глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс".

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Отметим, что российские войска 12 раз атаковали ракетами Бурштынскую теплоэлектростанцию.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - сказала Онищук.

Для прохождения отопительного сезона в городе Бурштын построят шесть котельных разной мощности для обеспечения социальных объектов и населения.

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"В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС фактически нет. И я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование по факелам, но тогда была разрушена только половина крыши", - рассказал глава Бурштынской общины Василий Андриешин.

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