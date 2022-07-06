Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Кабмин снизит температурный режим в квартирах

Данные меры будут предприняты в целях экономии энергоресурсов
 |  Автор: Ольга Опенько
Кабмин снизит температурный режим в квартирах
Иллюстративное фото / depositphotos

Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой, пишет РБК-Украина.

Читайте также: Отопительный сезон в Украине: некоторые населенные пункты будут без тепла

Данные меры будут предприняты в целях экономии энергоресурсов.

В частности, планируется снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов.

Читайте также: Отопительный сезон в Украине: будут ли веерные отключения электроэнергии

На данный момент не согласованы некоторые детали документа.

Ранее мы писали, что подготовка к новому отопительному сезону в Украине должна быть совершена по нескольким направлениях. Поскольку эта зима будет очень тяжелой, в частности, из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.21 36.52 0.00
Продажа 37.04 37.50 0.00
Все курсы наличных валют...
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 29.28 0.50
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK