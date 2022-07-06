Кабмин снизит температурный режим в квартирах

Данные меры будут предприняты в целях экономии энергоресурсов

Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой, пишет РБК-Украина.

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Данные меры будут предприняты в целях экономии энергоресурсов.

В частности, планируется снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов.

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На данный момент не согласованы некоторые детали документа.

Ранее мы писали, что подготовка к новому отопительному сезону в Украине должна быть совершена по нескольким направлениях. Поскольку эта зима будет очень тяжелой, в частности, из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.