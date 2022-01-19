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Ипотека за криптовалюту: в США начали выдавать биткоин-кредиты

Желающие оформить 30-летний кредит на жилье могут использовать в качестве залога только биткоины
 |  Автор: Ольга Опенько
Ипотека за криптовалюту: в США начали выдавать биткоин-кредиты
Иллюстративное фото / depositphotos

В США появились услуги криптовалютной ипотеки. В частности, был создан финтех-стартап Milo, который предлагает американским гражданам и иностранцам использовать их цифровые активы для покупки недвижимости в США. Об этом идет речь в пресс-релизе компании.

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Так, желающие оформить 30-летний кредит на жилье могут использовать в качестве залога только биткоины. Такой способ кредитования имеет свои преимущества.

Компания позволяет владельцам криптовалюты использовать свои активы в качестве инвестиций в недвижимость вместо того, чтобы продавать ее ради первоначального взноса.

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В Milo утверждают, что уже оформили несколько ипотек на этапе раннего доступа.

Ранее мы писали, что что украинское правительство разрабатывает проект "О виртуальных активах", который предполагает оплачивать покупки криптовалютами путем мгновенной конвертации валют.

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