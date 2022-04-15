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Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев

Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться
 |  Автор: Ольга Опенько
Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев
Иллюстративное фото / depositphotos

Во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По официальным данным, в области зарегистрировано более 250 тысяч внутриперемещенных лиц.

"Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", – добавил глава обладминистрации.

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Вместе с территориальными общинами формирует базу жилищного фонда, предлагаемого под выкуп для нужд переселенцев.

В фонд войдут:

  • готовые квартиры и дома,
  • находящиеся на завершающей стадии строительства.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

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