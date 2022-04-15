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Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев
Во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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По официальным данным, в области зарегистрировано более 250 тысяч внутриперемещенных лиц.
"Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", – добавил глава обладминистрации.
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Вместе с территориальными общинами формирует базу жилищного фонда, предлагаемого под выкуп для нужд переселенцев.
В фонд войдут:
- готовые квартиры и дома,
- находящиеся на завершающей стадии строительства.
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