Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев

Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться

Во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По официальным данным, в области зарегистрировано более 250 тысяч внутриперемещенных лиц.

"Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", – добавил глава обладминистрации.

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Вместе с территориальными общинами формирует базу жилищного фонда, предлагаемого под выкуп для нужд переселенцев.

В фонд войдут:

готовые квартиры и дома,

находящиеся на завершающей стадии строительства.

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