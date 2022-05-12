В Ирпене придется снести 37 многоэтажных домов

Полностью или частично уничтожено до 2000 частных домов

В Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов. Об этом заявил городской голова Александр Маркушин на заседании горисполкома в четверг.

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"Если дом не подлежит проживанию, мы будем принимать решение о его демонтаже. На сегодняшний день есть 17 многоэтажных домов на демонтаж. Мы просчитывали – до 1500 квартир", – сказал Маркушин.

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Отмечается, что это не конечная цифра. Потому что есть здания, где визуально будто сгорела только крыша и верхние этажи, а на самом деле очень повреждены несущие стены.

Также полностью или частично уничтожено до 2000 частных домов.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора для помощи Вооруженным Силам Украины.