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"єОселя": сколько кредитных денег получили украинские семьи

На прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 211 кредитов на 326 млн грн
 |  Автор: Ольга Опенько
"єОселя": сколько кредитных денег получили украинские семьи
Иллюстративное фото / depositphotos

По программе "Еселя" уже 4 200 украинских семей получили ипотечные кредиты и имеют возможность приобрести жилье. В целом уже выданы кредиты на 6,1 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.

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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "еселя" 211 кредитов на 326 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 116 военнослужащих и силовиков, 20 педагогов, 13 медиков и 1 ученый;
  • кредиты под 7% получили 58 украинцев без собственного жилья, 2 ВПЛ и 1 ветеран.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (143 кредита) и у застройщика (65). Также трое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

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Больше ипотечных кредитов взяли:

  •  жители Киевской области – 62,
  • города Киева – 35,
  • Винницкой области – 19,
  •  также Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей – по 10.

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Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.

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