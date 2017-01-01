"Денежный" календарь украинцев на 2019 год: Чего ждать
Когда и какие нововведений стоит ждать украинцам в финансовых вопросах, разбирались Сегодня.
Январь
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Счета за электроэнергию разделят на два отдельных, где первый будет указывать абонплату, а второй счет за потребленную электроэнергию. Это связано с ликвидацией облэнерго, которые будут заменены отдельными компаниями-поставщиками электроэнергии и компаниями-операторами системы распределения. Переход на новую систему происходит автоматически.
Также с 1 января начался перерасчет пенсий для военнослужащих и пенсионеров старше 65 лет, а стажем 30 и более лет для мужчин и 35 и более лет для женщин.
Стартует монетизация льгот и субсидий. Автоматически участниками новой системы станут те, кто обращается впервые, а вот "старичкам" придется заново оформляться. Забрать деньги с отдельного счета в Ощадбанке можно будет после окончания отопительного сезона.
Минимальная заработная плата повышается с 3723 до 4173.
Февраль
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Закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу с 7 февраля. Он значительно упрощает банковские валютообменные операции, позволяет открывать счета в иностранных банках, покупать страховку и получать зарплату в валюте и рассчитываться валютными карточками в украинских торговых сетях.
Март
В марте стартует следующая волна повышения пений для 11 млн людей. Повышение составит от 15 до 40% и будет рассчитываться по новой формуле: на 50% уровня инфляции и 50% роста средней зарплаты за минувший год.
Апрель
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С 1 апреля Укрзализныця повышает билеты на 12%.
Государственная фискальная служба будет разделена на налоговую и таможенную службы с 1 апреля. Они будут подчиняться министру финансов, а налоговая должна будет преобразоваться в Службу финансовых расследований. Налоговая и таможенная службы откажутся от обязательных проверок и перейдут к целевым аудитам. Данные требования были записаны в Меморандуме на получение кредита МВФ по программе stand-by.
Май
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Теперь украинцы смогут требовать возмещение за некачественные ЖК услуги по отоплению, поставкам холодной и горячей воды, вывоза мусора и содержание дома с 1 мая. Форма жалобы на качество ЖКУ и механизм проверки изложенных фактов уже утверждены Кабмином.
Те, кто подавал заявления до 2019 года на льготы и субсидии нужно подать заявление на монетизацию.
Газ для населения в мае дорожает на 18%.
Штрафы за неуплату ЖК услуг в размере 0,01% от сумы платежа за сутки вводятся с 20 мая.
Июнь
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В соответствии с Меморандумом между Украиной и МВФ, до апреля 2019 года все банки должны иметь минимум 7% капитала первого уровня и 10% КДК (CAR). Если банки не будут выполнять этот минимум они будут ликвидированы с рынка.
Июль
Прожиточный минимум и соответствующие социальный выплаты повышаются с 1 июля на 4,5%, предварительно – с 1853 грн до 1936 грн, для детей до 6 лет – с 1626 до 1699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2027 до 2118 грн, для трудоспособных граждан – с 1921 до 2007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1497 до 1564 грн.
Беспошлинные посылки из-за границы импортируются до 100 евро с 1 июля. Все, что выше этой стоимости облагается НДС в размере 20%.
Большинство медицинских услуг в поликлиниках станут платными для тех, кто обратится за ними, не имея направления семейного врача.
Август
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Закон "О валюте и валютных операциях" позволит операторам почтовой связи обменивать валюту в почтовых отделениях.
Сентябрь
На 1 сентября планируется грандиозное открытие первого в Украине магазина IKEA в ТРЦ "Ocean Mall", который на данный момент строится.
Октябрь
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На начало октября планируется вторая волна подорожания за газ "до экономически обоснованного уровня".
Укрзализныця также проведет вторую волну подорожания билетов еще на 12%.
Ноябрь
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С 1 ноября каждому клиенту банка нужно будет получить индивидуальный номер международного образца – IBAN. Замена нумерации будет проходить с 1 апреля по 31 октября. Номер IBAN будет состоять из 29 цифр и букв, а начинаться он будет с UA.
Указывать свой номер IBAN придется, в частности, во время операций денежных переводов, причем как в национальной, так и в иностранной валюте.
Декабрь
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Прожиточный минимум будет повышен втрой раз с 1 декабря 2019 года на 4,7%. Средний прожиточный минимум вырастет с 1936 до 2027 грн, для детей до 6 лет – с 1699 до 1779 грн, для детей 6 – 18 лет – с 2118 до 2218 грн, для трудоспособных граждан – с 2007 до 2102 грн, для нетрудоспособных – с 1564 до 1638 грн.
Еще одним из пунктов Меморандума между Украиной и МВФ является возобновление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов до декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Планировать реформы по бюджетным возможностям можно теперь на 3 года вперед.
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