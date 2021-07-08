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Цены на яйца в Украине вырастут: прогноз

Производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25%
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на яйца в Украине вырастут: прогноз
Цены на яйца в Украине / depositphotos

В Украине подорожают яйца - цена за десяток может достичь 40 грн. Данный прогноз озвучила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

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Она отметила, что в январе-мае текущего года производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25%. К слову, это антирекорд  за последние 20 лет.

Эксперт отметила, что цена на основные кормовые культуры, пшеницу и кукурузу,  возросла на 60%,  а цена на яйца упала на 5-7%.  И добавила, что при таких условиях производителям очень трудно работать из-за высокого уровня убыточности.

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Вторым фактором убыточности производства является уменьшение экспорта продукции в Европу. За 5 месяцев текущего года он сократился почти вдвое.

По прогнозом аналитика, все эти факторы могут повлиять на цену яиц и цена может начать расти со следующего месяца.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток, - сказала Литвин.

Ранее мы писали, что украинцы сократили потребление продуктов. В частности, обнародованы данные о потреблении продуктов питания в 2010-2020 годах. Уточняется, что за 10 лет сократилось потребление населением всех продуктов, кроме фруктов и мяса.

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