Цены на яйца в Украине вырастут: прогноз

Производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25%

| Автор: Ольга Опенько

В Украине подорожают яйца - цена за десяток может достичь 40 грн. Данный прогноз озвучила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

Читайте также: Цены на малину в Украине взлетели

Она отметила, что в январе-мае текущего года производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25%. К слову, это антирекорд за последние 20 лет.

Эксперт отметила, что цена на основные кормовые культуры, пшеницу и кукурузу, возросла на 60%, а цена на яйца упала на 5-7%. И добавила, что при таких условиях производителям очень трудно работать из-за высокого уровня убыточности.

Читайте также: Цены на голубику в Украине снизились: сколько стоит ягода

Вторым фактором убыточности производства является уменьшение экспорта продукции в Европу. За 5 месяцев текущего года он сократился почти вдвое.

По прогнозом аналитика, все эти факторы могут повлиять на цену яиц и цена может начать расти со следующего месяца.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток, - сказала Литвин.

Ранее мы писали, что украинцы сократили потребление продуктов. В частности, обнародованы данные о потреблении продуктов питания в 2010-2020 годах. Уточняется, что за 10 лет сократилось потребление населением всех продуктов, кроме фруктов и мяса.