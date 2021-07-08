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Рынок земли в Украине: в каких регионах активнее скупают гектары
1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель. За первую неделю в Украине было совершено 322 сделки. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
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Уточняется, что больше всего договоров заключили в центральных областях Украины.
Среди них:
- Винницкая область,
- Полтавская область,
- Днепропетровская область,
- Черкаская область,
- Житомиркая область,
- Харьковская область,
- Киевская область.
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Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2. При этом в Днепропетровской области прошло 35 сделок, в Черкасской и Житомирской заключено по 19 договоров. В Харьковской области продали 17 участков, в Киевской области - 31 участок, а в городе Киеве – 5.
Ранее мы писали, что премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовой распродажи земли в Украине не наблюдается.