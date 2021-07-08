Рынок земли в Украине: в каких регионах активнее скупают гектары

Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях

| Автор: Ольга Опенько

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель. За первую неделю в Украине было совершено 322 сделки. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Уточняется, что больше всего договоров заключили в центральных областях Украины.

Среди них:

Винницкая область,

Полтавская область,

Днепропетровская область,

Черкаская область,

Житомиркая область,

Харьковская область,

Киевская область.

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Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2. При этом в Днепропетровской области прошло 35 сделок, в Черкасской и Житомирской заключено по 19 договоров. В Харьковской области продали 17 участков, в Киевской области - 31 участок, а в городе Киеве – 5.

Ранее мы писали, что премьер- министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовой распродажи земли в Украине не наблюдается.