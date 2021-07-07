Рынок земли в Украине: сколько участков продали за неделю

Договоры о земле сельскохозяйственного назначения заключаются прозрачно

| Автор: Ольга Опенько

В Украине 1 июля 2021 года стартовал рынок земли. Массовой распродажи не наблюдается. Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В частности, за первые шесть дней работы рынка в стране было заключено 322 договора на участки сельскохозяйственного назначения.

"Мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу так и остались только мифами, и уверяю вас, так и будет в дальнейшем", –подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер- министр добавил, что все сделки заключаются прозрачно и с соблюдением всех правил.

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Ранее мы писали, что цена на землю будет расти ежегодно. По прогнозу Минагрополитики, ежегодный рост цены на землю составит 7-10%.