Размер государственной помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом

В Украине семьям, которые оказались в сложных финансовых условиях государство предоставляет кратковременную поддержку. Чаще всего за такой помощью обращаются семьи с детьми, инвалидами, матери – одиночки, пишет bigmir.net.

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Кто считается малоимущим в Украине в 2021 году

Малоимущая - это семья, у которой общий доход не покрывает прожиточный минимум, необходимый для всех членов семьи. Члены такой семьи не могут иметь автомобиль, дачу, большую за площадью квартиру или дом. Также семья не должна за последние 6 месяцев совершать покупки сумму 50 000 грн и выше.

Что входит в общий доход семьи:

Зарплата после оплаты налогов.

Денежное обеспечение военнослужащих.

Пенсия, стипендия.

Субсидия, льготы на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива, газа.

Помощь по безработице или другие страховые выплаты.

Денежные переводы из заграницы.

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Как получить статус малообеспеченной семьи в Украине

Чтобы получить государственную помощь, нужно ее оформить в управление труда и соцзащиты населения по месту регистрации. В сельской местности, сбором заявлений с необходимыми документами и их последующей передачей соответствующим органам социальной защиты, занимаются исполнительные органы сельских и поселковых советов.

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В некоторых регионах Украины доступен онлайн- сервис iGov для подачи документов через интернет. Для заполнения заявки онлайн следует сканировать все документы и заказать электронную подпись.

Как рассчитать помощь малообеспеченным в Украине 2021

Размер государственной помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом. Для граждан, которые проживают в населенных пунктах со статусом "горный" размер помощи увеличивают на 20%.

Прожиточный минимум равняется сумме, которая необходима для обеспечения достаточным для поддержания здоровья количеством продуктов, минимальным набором непродовольственных товаров и услуг. При этом размер помощи не должен превышать 75% прожиточного минимума для семьи.

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Итак, малообеспеченная семья в 2021 году в Украине сможет получить такую помощь:

для трудоспособных лиц (35%) - с июля (832,65 грн), с декабря (868,35 грн);

для лиц, утративших трудоспособность (100%) - с июля (1854,00 грн), с декабря (1934,00 грн).

Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи (130% для детей):

до 6 лет - с июля (2616,90 грн), с декабря (2730,00 грн);

от 6 до 18 лет - с июля (3263,00 грн), с декабря (3403,40 грн);

от 18 до 23 лет (при условии обучения) - с июля (3092,70 грн), с декабря (3225,30 грн).

Уточняется, что социальная помощь назначается с месяца обращения, предоставлены все необходимые документы.

Какие документы нужны для оформления малообеспеченной семьи в Украине 2021

Документы, необходимые для получения пособия малообеспеченной семьи:

Заявление,

справка о составе семьи,

паспорт, код + копии (всех членов семьи),

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свидетельства о рождении детей + копии,

справка о наличии и размере земельного участка (пая),

справка о непосредственном участии лица в антитеррористической операции,

декларация о доходах и имуществе,

справки о доходе каждого члена семьи,

документы, подтверждающие льготы, инвалидность,

справка со школы в которой учатся дети (для школьников).

Кроме того, малообеспеченная семья получает дополнительную помощь:

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Бесплатное питание детей в школе и саду,

бесплатные санаторно-курортные путевки для детей,

субсидии или скидки на оплату коммунальных услуг.

Стоит обратить внимание, что данное пособие назначается на 6 месяцев.

Ранее мы писали, что соцпомощь на детей в Украине – это помощь от государства, которую получают опекуны, одинокие родители, попечители детей. В Украине приблизительно 195 тыс. женщин, которые удостоены звания мать-одиночка. Они ежемесячно получают помощь от государства. Сумма выплат в среднем составляет 2 500 грн.