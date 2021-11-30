Утверждены показатели зарплаты для расчета пенсий

Средняя зарплата снизилась на 7,7%

В сентябре средняя зарплата снизилась на 7,7% по сравнению с июнем / depositphotos

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2021 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата снизилась на 7,7%. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Таким образом, средняя зарплата составила:

за июль 2021 года - 12 911 гривен 88 коп.;

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за август 2021 года - 12 397 гривен 62 коп.;

за сентябрь 2021 года - 13 095 гривен 82 коп.

pfu.gov.ua

Ранее мы писали, что в Украине перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дия". Таким образом, чтобы оформить выплату не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях.