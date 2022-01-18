Количество пенсионеров в Украине уменьшилось

В 2015 году пенсионеров насчитывалось 12 296 500, а под конец 2021 года – 10 881 100 человек

В Украине уменшилось число пенсионеров. Так, за последние 5 лет их стало меньше более чем на 1 миллион. Об этом информирует Opendatabot.

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Уточняется, что активный спад начался с 2016 года. В частности, в 2015 году пенсионеров насчитывалось 12 296 500, а под конец 2021 года – 10 881 100.

Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд не произошло повышения качества жизни 10,9 млн пенсионеров.

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Так, средняя пенсия составляет менее 150 долларов (3915 грн).

"Важно понимать, что средняя цифра не очень четко отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров — то есть каждый второй из 10,9 млн — получают менее 3000 гривен (110 долл.). Пенсию более 10 тыс. грн (370 долл.) получают всего 4, 3% украинцев", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, для того, чтобы пенсионерам решить личный вопрос стоит обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда конкретной области.