Сколько денег украинцы держат на депозитах

В национальной валюте граждане хранят 422,8 млрд грн

По состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 675,6 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что это на 11,2%, или 68,0 млрд грн, больше, чем на 1 января 2021 года (607,6 млрд грн).

"Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд грн", — говорится в сообщении.

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в национальной валюте 422,8 млрд грн,

в иностранной – 252,8 млрд грн (9 млрд долл.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн.

Ранее мы писали, что объем сбережений украинцев, которые находятся вне банковской системы после 2010 года равен $30-35 млрд - в долларах, евро и гривне.