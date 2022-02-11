От чего зависит уровень счастья украинцев

13% чувствовали себя отчасти счастливыми, отчасти нет

Счастье украинцев зависит от возраста, денег и образования / depositphotos

Счастливыми себя чувствуют 71% жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Читайте также: Инвестиции граждан: куда вкладывают деньги украинцы

Уточняется, что еще 13% чувствовали себя отчасти счастливыми, отчасти нет, и 15% скорее или вовсе не считали себя счастливыми.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом уровень счастья в Украине практически не изменился.

Читайте также: Иностранные инвестиции в Украину: НБУ зафиксировал рекордный приток

При этом уровень счастья остается неодинаковым для разных категорий населения страны.

По возрасту:

Самыми счастливыми считают себя молодые люди в возрасте 18-39 лет (81%) , в группе в возрасте 40-59 лет счастливыми являются 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.

Читайте также: Сколько денег украинцы держат на депозитах

По уровню благосостояния:

Среди людей с низким достатком счастливыми себя считают 56%,

среди людей со средним достатком - 76%,

среди людей с высоким достатком - 86%.

По уровню образования:

Образование оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.

Читайте также: Состояние 10 самых богатых людей мира за время пандемии выросло: цифры

По месту жительства:

среди жителей западных областей (75%),

в центре (71%),

на востоке (69%),

в южных областях (66%).

Несмотря на это, городские жители в целом более счастливы (72%), чем те, кто живет в сельской местности (67%).

Читайте также: Названы сто самых богатых украинцев

По полу:

среди мужчин счастливыми себя назвали 69%,

среди женщин - 72% .

Ранее мы писали, что инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди граждан Украины.