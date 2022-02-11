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От чего зависит уровень счастья украинцев
Счастливыми себя чувствуют 71% жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
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Уточняется, что еще 13% чувствовали себя отчасти счастливыми, отчасти нет, и 15% скорее или вовсе не считали себя счастливыми.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом уровень счастья в Украине практически не изменился.
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При этом уровень счастья остается неодинаковым для разных категорий населения страны.
По возрасту:
Самыми счастливыми считают себя молодые люди в возрасте 18-39 лет (81%) , в группе в возрасте 40-59 лет счастливыми являются 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.
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По уровню благосостояния:
- Среди людей с низким достатком счастливыми себя считают 56%,
- среди людей со средним достатком - 76%,
- среди людей с высоким достатком - 86%.
По уровню образования:
Образование оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.
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По месту жительства:
- среди жителей западных областей (75%),
- в центре (71%),
- на востоке (69%),
- в южных областях (66%).
Несмотря на это, городские жители в целом более счастливы (72%), чем те, кто живет в сельской местности (67%).
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По полу:
- среди мужчин счастливыми себя назвали 69%,
- среди женщин - 72% .
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