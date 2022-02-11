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От чего зависит уровень счастья украинцев

13% чувствовали себя отчасти счастливыми, отчасти нет
 |  Автор: Ольга Опенько
От чего зависит уровень счастья украинцев
Счастье украинцев зависит от возраста, денег и образования / depositphotos

Счастливыми себя чувствуют 71% жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Уточняется, что еще 13% чувствовали себя отчасти счастливыми, отчасти нет, и 15% скорее или вовсе не считали себя счастливыми.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом уровень счастья в Украине практически не изменился.

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При этом уровень счастья остается неодинаковым для разных категорий населения страны.

По возрасту:

Самыми счастливыми считают себя молодые люди в возрасте 18-39 лет (81%) , в группе в возрасте 40-59 лет счастливыми являются 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.

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По уровню благосостояния:

  • Среди людей с низким достатком  счастливыми себя считают 56%,
  • среди людей со средним достатком  - 76%,
  • среди людей с высоким достатком  - 86%.

По уровню образования:

Образование оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.

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По месту жительства:

  • среди жителей западных областей (75%),
  • в центре (71%),
  • на востоке (69%),
  • в южных областях (66%).

Несмотря на это, городские жители в целом более счастливы (72%), чем те, кто живет в сельской местности (67%).

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По полу:

  • среди мужчин счастливыми себя назвали 69%,
  • среди женщин - 72% .

Ранее мы писали, что инвестиции в валюту  – наиболее распространенный способ вложений среди граждан Украины.

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