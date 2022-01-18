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Состояние 10 самых богатых людей мира за время пандемии выросло: цифры
Самые богатые люди мира продолжают наращивать свое состояние. Так, за время пандемии коронавируса общее состояние десяти самых богатых людей планеты выросло вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом идет речь в отчете некоммерческой организации Oxfam.
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В список 10 самых богатых людей мира, по версии Forbes, входят:
- Илон Маск (США) – $268,1 млрд;
- Джефф Безос (США) – $188 млрд;
- Бернард Арно и семья (Франция) – $187,5 млрд;
- Билл Гейтс (США) – $134,5 млрд;
- Ларри Эллисон (США) – $120,1 млрд;
- Ларри Пейдж (США) – $119,4 млрд;
- Марк Цукерберг (США) – $117,5 млрд;
- Уоррен Баффет (США) – $116,9 млрд;
- Сергей Брин (США) – $115,1 млрд;
- Стив Балмер (США) – $98,5 млрд.
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Уточняется, у 10 самых богатых людей "в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек". Если бы они тратили по $1 млн в день, самым богатым людям понадобилось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние.
Отмечается, что за это время доходы 99% людей на планете снизились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.
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"Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по собственному выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже очень богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды", - считает эксперт.
Для изменения ситуации эксперты предлагают:
- облагать большим налогом на капитал богатых людей и наиболее прибыльные компании,
- инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту,
- отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против коронавируса.
Ранее мы писали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 300 миллиардов долларов.