Состояние 10 самых богатых людей мира за время пандемии выросло: цифры

У 10 самых богатых людей "в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек"

Самым богатым людям понадобилось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние / depositphotos

Самые богатые люди мира продолжают наращивать свое состояние. Так, за время пандемии коронавируса общее состояние десяти самых богатых людей планеты выросло вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом идет речь в отчете некоммерческой организации Oxfam.

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В список 10 самых богатых людей мира, по версии Forbes, входят:

Илон Маск (США) – $268,1 млрд;

Джефф Безос (США) – $188 млрд;

Бернард Арно и семья (Франция) – $187,5 млрд;

Билл Гейтс (США) – $134,5 млрд;

Ларри Эллисон (США) – $120,1 млрд;

Ларри Пейдж (США) – $119,4 млрд;

Марк Цукерберг (США) – $117,5 млрд;

Уоррен Баффет (США) – $116,9 млрд;

Сергей Брин (США) – $115,1 млрд;

Стив Балмер (США) – $98,5 млрд.

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Уточняется, у 10 самых богатых людей "в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек". Если бы они тратили по $1 млн в день, самым богатым людям понадобилось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние.

Отмечается, что за это время доходы 99% людей на планете снизились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

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"Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по собственному выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже очень богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды", - считает эксперт.

Для изменения ситуации эксперты предлагают:

облагать большим налогом на капитал богатых людей и наиболее прибыльные компании,

инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту,

отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против коронавируса.

Ранее мы писали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 300 миллиардов долларов.