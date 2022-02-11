Миллионеры в Украине: сколько человек подали декларации

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере более 10 млн гривен задекларировала жительница Сумской области

В Украине 13 миллионеров задекларировали свои доходы с начала 2022 года. Об этом информирует Государственная налоговая служба.

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Так, в течение января 2022 года подано около 13 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода по состоянию на 1 февраля 2022 года составляет 4,2 млрд гривен, что на 1,4 млрд гривен, или на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере более 10 млн гривен задекларировала жительница Сумской области.

"Всего в январе количество граждан, задекларировавших к уплате в бюджет более 1 млн гривен, составляет 13 человек. Общая сумма определенных налоговых обязательств – 35,9 млн гривен", - подчеркнули в Налоговой службе.

Ранее мы писали, что в Украине планируют объединить все зарплатные налоги в один. Предполагается, что вместо трех налогов, которые сейчас взимаются с работодателя и работника, будет один.