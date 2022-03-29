Коммуналка в Украине: граждан призывают платить за электроэнергию

Во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%

Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги. В частности, речь идет о потребленной электроэнергии. Об этом заявил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

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Вовремя оплаченные платежи позволят энергосистеме Украины продолжить работу.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", – подчеркнул министр.

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Уточняется, что во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса. Соответственно, у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

Ранее мы писали, что США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России.