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Пенсии в Украине: кто получит в августе больше
Кабинет министров установил надбавки к пенсиям для участников боевых действий с 1 июля. Повышенные пенсии выплатят в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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В частности, минимальная пенсионная выплата:
- для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц,
- потерявших трудоспособность (с 1 июля 210% — 4256,7 грн) вместо ранее установленных 165%.
Основой для повышения минимальной и максимальной пенсии с 1 июля стал рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность до уровня 2027 грн.
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Также на 2000 гривен правительство повысило пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установило с 1 июля минимальную пенсионную выплату с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) на сумму 3854 гривны.
Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой повышенных размеров за июль.
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