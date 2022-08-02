Пенсии в Украине: кто получит в августе больше

Повышение на 45% минимальной пенсии некоторым категориям украинцев будет реализовано в августе

Кабинет министров установил надбавки к пенсиям для участников боевых действий с 1 июля. Повышенные пенсии выплатят в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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В частности, минимальная пенсионная выплата:

для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц,

потерявших трудоспособность (с 1 июля 210% — 4256,7 грн) вместо ранее установленных 165%.

Основой для повышения минимальной и максимальной пенсии с 1 июля стал рост прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность до уровня 2027 грн.

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Также на 2000 гривен правительство повысило пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установило с 1 июля минимальную пенсионную выплату с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) на сумму 3854 гривны.

Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой повышенных размеров за июль.

Ранее мы писали, что пенсионеры в Украине могут получить услуги дистанционно.